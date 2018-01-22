Фотолюбители из Татарстана могут выиграть в конкурсе 250 тыс. рублей

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Денежную премию в размере 250 тыс. рублей и профессиональную фотокамеру могут выиграть фотолюбители из Татарстана. Стать участниками IV конкурса Русского географического общества «Самая красивая страна» их приглашает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

«Стать участниками конкурса можно до 31 марта 2018 года. Фотоконкурс направлен на привлечение внимания к вопросам сохранения природного и культурного наследия России, а также воспитания бережного отношения к окружающей среде через искусство фотографии», — сказано в сообщении пресс-службы.

Конкурс проводится по номинациям «Коренные и малочисленные народы России», «Россия в лицах», «Пейзаж», «Дикие животные», «Птицы», «Пещеры» и другим.

Для участия в конкурсе «Самая красивая страна» необходимо зарегистрироваться и отправить фотоработы на сайт Русского географического общества. Жюри определит победителей в каждой из них. Авторы лучших работ получат денежную премию в размере 250 тыс. рублей, а «Лучший юный фотограф» — профессиональную фотокамеру.

