Главврач ДРКБ: Я никогда не буду прививаться зарубежной вакциной

(Казань, 22 января, «Татар-информ», Валерия Белова). Главный врач Детской республиканской клинической больницы Рафаэль Шавалиев отказался от зарубежных вакцин для самого себя. Об этом медик заявил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«В связи с тем, что мы живем в России, и наши вакцины формируют свои свойства именно в России, они наиболее адаптированы под наши же условия. Например, я ни в коем случае никогда не буду прививаться зарубежной вакциной. Потому что наша российская вакцина формируется в наших условиях из наших ресурсов», – объяснил свое решение Рафаэль Шавалиев.

По словам детского специалиста Минздрава РТ, отечественные вакцины ничем не хуже зарубежных.



«В отношении вакцин: сегодня существует такое понятие, как глобализация. Раньше многие вакцины производились за рубежом, сегодня современные вакцины – отечественные – они ничем не хуже, если не лучше. Я знаю массу публикаций на этот счет, где сравнивались наши и французские, наши и бельгийские вакцины. Так вот, наши вакцины нисколько не уступают зарубежным, а по ряду позиций просто превосходят иностранные», – рассказал главный внештатный детский специалист – инфекционист Минздрава РТ Владимир Анохин.