Лебедь-уборщик с озера Кабан попал в Instagram голливудской звезды

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Лебедь-уборщик с озера Кабан, прославившийся в прошлом году за любовь к чистоте и порядку, попал в аккаунт голливудской звезды Эллен Ли Дедженерес.



Видеозапись, на которой запечатлен лебедь, очищающий от мусора воды Кабана, моментально разошлась в соцсетях в прошлом году. Эти кадры транслировали все крупные телеканалы страны и мира. В целом ролик демонстрировал не самый приятный вид: после таяния снега остались грязь, прошлогодний мусор, мутная вода. Лебедь клювом убирал тряпки, полиэтилен и другой мусор.



Обладательница 11 премий «Эмми» Эллен Ли Дедженерес написала, что лебедь, убирающий мусор, проявляет больше уважения к природе, чем другие виды, населяющую планету, подразумевая в своем посте, видимо, человечество.



Видеозапись просмотрело более 3,3 млн пользователей. С нею согласились многие пользователи, отметив, что лебедь прекрасен в отличие от людей.