В Думе раскритиковали идею приравнять сожительство к браку

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей выступил против приравнивания совместного проживания к браку. Об этом сообщает «Интерфакс».

Первый замглавы Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева заявила, что законопроект, предлагающий приравнять к официальному браку союз проживающих совместно в течение пяти лет, противоречит концепции государственной семейной политики.

«Традиционные семейные ценности, они провозглашены этой концепцией, ценность брака понимается как союз мужчины и женщины, который основан на государственной регистрации», – сказала депутат.

«Два года, пять лет – если люди друг другу не доверяют, продолжают проверять свои отношения, не знаю, какие для этого у них есть основания, наверное, это их выбор, но брачные отношения надо оформлять и нести ответственность за свою семью, заботиться и уважать друг друга и своих детей и родителей, это уже и есть многопоколенная семья, тем более у нас брак заключается на добровольной основе», – подчеркнула Окунева.

Она отметила, что выражает свое мнение не только как депутат Госдумы, но и как координатор проекта «Единой России» «Крепкая семья».

Свое мнение относительно законопроекта высказала и глава профильного думского Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева. «Понятие брака четко прописано в Семейном кодексе РФ, все остальное является домыслом», – цитирует парламентария ТАСС.

Она считает, что те, кто хочет жить нормально и защитить своих детей в будущем в случае развода, должны регистрировать брак. Плетнева отметила, что пока не видела этой инициативы, но в профильном комитете ее рассмотрят.



Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект, предлагающий ввести в Семейный кодекс РФ понятие «фактические брачные отношения», которым незарегистрированные отношения мужчины и женщины приравниваются к официальному браку по прошествии пяти лет совместного проживания пары со всеми вытекающими правовыми последствиями.

