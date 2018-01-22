В 2018 году в Татарстане пройдет фестиваль театров малых городов

(Казань, 22 января, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин предложил провести в 2018 году республиканский фестиваль театров малых городов. Новое мероприятие станет возможным благодаря дальнейшей реализации федеральных проектов «Театры малых городов» и «Театры – детям».
По словам главы Минкульта Татарстана, в прошедшем году участие в этих программах приняли 11 театров республики: девять государственных и два муниципальных. Причем наибольшую активность проявили театры Закамья. Театры-участники программ в 2017 году поставили 26 новых спектаклей и улучшили свою материально-техническую базу. На эту работу с учетом республиканского софинансирования было выделено более 37 млн рублей.
«Закамские театры ведут большую работу по популяризации классической драматургии, развитию татарского языка, поиску новых творческих форм», – отметил Айрат Сибагатуллин.