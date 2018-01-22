Казанский оркестр La Primavera представит четвертый сезон проекта «Звезды из завтра»

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). В среду, 24 января, на сцене Государственного Большого концертного зала им. С. Сайдашева Казанский камерный оркестр La Primavera представит четвертый сезон проекта «Звезды из завтра».

Благодаря инициативе руководителя и главного дирижера оркестра Рустема Абязова одаренные воспитанники музыкальных школ Казани получают возможность выступить с известным музыкальным коллективом в качестве солистов.

За три года существования «Звезд из завтра» в проекте приняли участие более 300 одаренных ребят из творческих коллективов Казани. Среди участников — финалисты проекта «Новая волна», призеры Дельфийских игр, участники федеральной программы «Поющая звезда» и проекта «Голос», а также стипендиаты фонда «Новые имена». В этом году Абязов познакомит казанского слушателя еще с несколькими десятками молодых дарований.