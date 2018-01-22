Водитель и три пассажира «Лады» пострадали при столкновении с «Шевроле» в Татарстане

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Водитель и три пассажира «Лады» из Вятских Полян Кировской области пострадали при столкновении с «Шевроле» на 39-м км автодороги Казань – Шемордан у села Ленино-Кокушкино в Пестречинском районе. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о дорожной аварии с четверыми пострадавшими поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в Пестречинском районе сегодня в 08.04. На вызов отправились сотрудники отдельного поста противопожарной службы «Ленино-Кокушкино». На месте они были через три минуты и сразу оцепили место ДТП, а затем помогли выбраться из «Лады» 25-летнему водителю и троим пассажирам, данные по которым уточняются. Затем спасатели отключили аккумуляторы автомобилей, чтобы не возникло возгорания.

Всех четверых медики скорой помощи доставили в Травмоцентр в Казань. О характере полученных пострадавшими травм не сообщается.