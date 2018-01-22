Молодая семья из Альметьевска потратила первую выплату на нужды ребенка

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Первая в Альметьевске подавшая документы на получение ежемесячного пособия на нужды ребенка семья Мухамеджановых уже потратила первую выплату, пишет местная газета «Знамя труда».

Первенец Руслана и Светланы родился 1 января, как раз в день вступления в силу новых законов в нашей стране. Теперь их семья ежемесячно будет получать от государства социальную поддержку.

«Мы благодарны, что такая материальная помощь в этом году у нас случилась. Очень ждали пополнения в семействе. Так что вдвойне приятно, что наш Максим, который родился в первый день года, стал новогодним подарком, который, к тому же, принес нам и финансовую поддержку», — сказала молодая мама.

Новую выплату Руслан со Светланой потратили на детскую кроватку.

Ряд новых мер поддержки семей был принят в конце 2017 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Размер пособия для татарстанских мам в текущем году составляет 8 тыс. 490 рублей. Такова величина прожиточного минимума для детей, установленного в республике за II квартал 2017 года.

Право на ежемесячную выплату имеют женщины, родившие (усыновившие) ребенка после 1 января 2018 года. Обязательные условия: наличие у матери и ребенка гражданства Российской Федерации и постоянное проживание на территории Российской Федерации. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5-кратную величину ПМ трудоспособного населения, установленного в Республике Татарстан за второй квартал 2017 года.

Законом предусмотрена возможность обращения за назначением ежемесячной выплаты в течение шести месяцев со дня рождения ребенка, при этом ежемесячная выплата будет осуществляться со дня рождения ребенка. В остальных случаях — со дня обращения за ее назначением.