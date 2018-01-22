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Спортсмены из Альметьевска отличились на соревнованиях по кикбоксингу в Туймазах

22 января 2018, 20:17

Спортсмены из Альметьевска отличились на соревнованиях по кикбоксингу в Туймазах Из 16 воспитанников отделения кикбоксинга СДЮСШОР Альметьевска шестеро завоевали золотые медали.
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(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Спортсмены из Альметьевска отличились на всероссийских соревнованиях по кикбоксингу, заняв третье командное место. Об этом сообщает пресс-служба главы Альметьевского района РТ.

Всего в турнире, который завершился в Туймазах, приняли участие 150 спортсменов из республик Башкортостан, Татарстан, Оренбургской и Ульяновской областей, Кемерова, а также Казахстана.

Из 16 воспитанников отделения кикбоксинга СДЮСШОР Альметьевска шестеро завоевали золотые медали, один – серебряную, еще трое удостоились бронзовых наград.

Лучшими оказались Екатерина Матюшина и Сабина Максимзянова, взявшие «золото» в весе 48 кг. Первое место в весовой категории 57 кг заняли Никита Красильников и Никита Чумаков. Также на первую ступень пьедестала почета в весе 60 кг поднялись Глеб Ежов, в весе свыше 75 кг – занял Эдуард Фазлиев.


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