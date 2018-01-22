В Бугульме открылась выставка работ художников юго-востока Татарстана

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). В краеведческом музее Бугульмы начала работу выставка художников юго-востока Татарстана. Выставку «Дарите людям красоту» открыли авторы произведений, пишет «Бугульминская газета».

Разноплановые работы представили публике авторы из Лениногорска, Азнакаева, Бугульмы. Все художники – участники региональных, всероссийских и международных выставок, члены союзов художников СССР, Татарстана и России, заслуженные деятели культуры Татарстана.

Среди них – Олег Кульпин, Рабига Круглякова, Николай Карасев, Камиль Акманов, Ирина Хусаинова, Тамара Самойлова, Агуник Тамамян, Владимир и Галина Чихановы, Дамир Хафизов, Яков Лукьяненко и другие.

На открытии художники рассказали истории создания произведений и читали стихотворения собственного сочинения.

Большая часть экспозиции состоит из пейзажей, портретов, натюрмортов, написанных маслом, ручкой, цветными карандашами. Также представлены работы, выполненные резьбой по дереву и в более современных техниках: фьюзинг, граттаж.

На холстах изображены лесные массивы на окраине села Тимяшево, виды Лениногорска, Карабаша, Старой Татарской слободы, местного центрального водоема, храм Рождества Иоанна Предтечи, монастырь на Волге. Также внимание публики привлекли композиции, пейзажи, изображающие быт и жизнь сельских жителей.

