Дистрибьюторы Microsoft ввели ограничения против российских фирм

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Более 200 российских компаний оказались под новыми ограничениями официальных дистрибьюторов американской корпорации Microsoft. Ужесточение правил произошло сразу после новой волны антироссийских санкций, пишут «Известия».

Два официальных дистрибьютора Microsoft в России — компании Merlion и RRC – предъявили новые жесткие требования для покупателей лицензионного ПО. Требования распространяются на 200 с лишним российских фирм, попавших в санкционные списки американского Минфина, уточняет издание.

От этих компаний дистрибьюторы Microsoft требуют оплачивать покупки лицензий программного обеспечения (ПО) в крайне сжатые сроки либо в виде предоплаты. Кроме того, дистрибьюторы обещают вскоре ввести существенные ограничения на размещение и оплату заказов от этих российских фирм.

Такие меры дистрибьюторы вынуждены вводить из-за опасений, что американский Минфин обвинит их в нарушении санкционного режима, отмечают эксперты. Представительства американских компаний пытаются перестраховаться и максимально сократить взаимодействие с участниками западных санкционных списков.

