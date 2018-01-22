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Общество

За пять лет зарплаты работников культуры в Татарстане повысились в 2,5 раза

22 января 2018, 16:02

В государственных учреждениях отрасли ежемесячные заработки составляют порядка 33 тысяч рублей.
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(Казань, 22 января, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). За прошедшие пять заработная плата работников сферы культуры выросла в 2,5 раза. Об этом сообщил на итоговом заседании коллегии Минкульта РТ Айрат Сибагатуллин.

«Зарплата работников культуры составила по оперативным данным по государственным учреждениям 33,8 тыс. рублей, по муниципальным – 23,5 тыс. рублей, в среднем это 26,8 тыс. рублей», – констатировал министр.

Он также отметил, что главный индикатор «дорожной карты» по реализации майских указов Президента Российской Федерации — повышение зарплаты до 90 процентов от средней по региону — выполнен.
 


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