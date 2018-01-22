Пять детей погибли на пожаре в частном доме под Омском

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). В селе Седельниково Омской области сегодня произошел пожар в двухэтажном деревянном частном доме, погибли пятеро детей. Об этом сообщает ТАСС.

В доме проживала семья с семью приемными детьми. Пятеро из них погибли, их возраст – от 6 до 18 лет. Приемная мать госпитализирована, еще двое детей и их приемный отец не пострадали. По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв газового баллона.

Следователи СКР возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».