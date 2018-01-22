В 2017 году в Татарстане сэкономили 3 млрд рублей на закупках

(Казань, 22 января, «Татар-информ», Диана Авакян). В 2017 году в Татарстане сэкономили 3,04 млрд рублей на госзакупках. Об этом на итоговом заседании коллегии Государственного комитета РТ по закупкам рассказала его председатель Ольга Редько, уточнив при этом объем муниципальных закупок.

«Согласно данным Единой информационной системы, заказчиками республики опубликовано закупок на общую сумму 127,6 млрд рублей. В том числе муниципальными заказчиками опубликовано закупок на общую сумму более 31 млрд рублей, а экономия составила 1,3 млрд рублей», — рассказала председатель госкомитета.

В рамках исполнения своих функций госкомитет в период с 1 января по 31 декабря 2017 года провел 1 тыс. 365 централизованных закупок на общую сумму 6,2 млрд рублей. Из них 71,5 процента договоров на 2 млрд рублей заключено с татарстанскими производителями, заключила Редько.

«Эффективность закупок определяется не только экономией бюджетных средств, но и качеством закупаемых товаров и услуг, — заявил на заседании Премьер-министр РТ Алексей Песошин. — Сам факт значительной экономии на торгах не всегда говорит, что это хорошо. Это может быть обусловлено непрофессионализмом заказчика, который установил завышенную начальную цену. Здесь нужно подходить очень взвешенно».