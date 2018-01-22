Татарский певец Зульфат Зиннуров извинился за прорубь в виде полумесяца

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Татарский певец Зульфат Зиннуров извинился перед жителями Татарстана за шуточный пост про прорубь в виде полумесяца. Также артист удалил видеозапись из своего аккаунта в Instagram, в котором запечатлен момент работы над «мусульманской» иорданью.

Видео было размещено 19 января, на Крещение. «Бэйрэм белэн, дуслар! Алла ул бер, онытмагыз!» (С праздником, друзья! Бог для всех един, не забудьте! — прим. Т-и), – гласил комментарий под видео.

Видеоролик собрал свыше трех тысяч отметок «Мне нравится». В комментариях между пользователями разразились громкие дискуссии. Многие сочли, что нет ничего плохого в том, что на православный праздник Крещения в прорубь могут окунаться и представители других конфессий.

Зульфат Зиннуров не ожидал такой бурной реакции от общественности, поэтому решил извиниться перед подписчиками и удалить пост. При этом артист отметил, что у него не было плохих намерений.

«Я прочитал ваши комментарии и хочу сказать, что у меня не было никаких плохих намерений. Поэтому свой шуточный пост про прорубь решил удалить. Наша страна, особенно республика, всегда была образцом толерантности, согласия и успеха. Если я кого-то обидел, то прошу прощения. Давайте жить дружно, поскольку мы живем в многонациональной республике», — призвал певец.