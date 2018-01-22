«Дочку» Казанского завода синтетического каучука объявили банкротом

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Татарстанский арбитраж признал АО «КЗСК-Силикон» банкротом, сообщает ТАСС.

«КЗСК-Силикон» — дочернее предприятие Казанского завода синтетического каучука, созданное для строительства производственного комплекса по выпуску метилхлорсилана мощностью 40 тыс. тонн в год, это вещество в России нигде не производят.

«Признать „КЗСК-Силикон“ банкротом и открыть в отношении него конкурсное производство», — цитирует агентство судью.

Иск к компании 30 января прошлого года подала московская компания «Метар Инжиниринг», сумма требований составила 41,4 млн рублей.

Сейчас общая сумма требований кредиторов составляет 4,3 млрд рублей, сказал временный управляющий «КЗСК-Силикон» Сергей Олин.

Активы общества составляют около 6,5 млрд рублей, в основном они состоят из заемных средств. Также компании принадлежит восемь земельных участков с недостроенными производственными объектами и участок с административным зданием и пять транспортных средств.

Во время анализа хозяйственной деятельности предприятия были найдены факты невыплат по исполненным госконтрактам, добавил временный управляющий.