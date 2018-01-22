В Казани суд избирает меру пресечения предполагаемым убийцам нумизмата

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Советский районный суд Казани рассматривает вопрос о помещении под стражу 50-летнего Юрия Гаврилюка и его 26-летнего сына Кирилла, которых подозревают в убийстве нумизмата Евгения Тарасова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 20 декабря в доме на Столярова, в своей квартире, был убит 60-летний нумизмат. Мужчину убили выстрелом в голову из ПСМ.

Предполагаемых убийц задержали накануне в одном из гаражей Кировского района Казани, который отец с сыном арендовали.

В гараже оперативники обнаружили пропавший из квартиры убитого альбом с монетами. А в квартире мужчин нашли 150 патронов импортного производства и магазин от ПСМ.

По данным следствия, отец торговал на стихийном рынке на улице Тинчурина всякими мелочами. Не исключено, что там он и мог познакомиться с нумизматом.

Первым рассматривается ходатайство следователей об аресте отца. Юрий Гаврилюк имеет гражданство Украины. Дежурный адвокат поинтересовалась у задержанного о его состоянии здоровья, наличии детей и месте работы. Общаться со своим защитником мужчина отказался.

Следстве ходатайствует об аресте Юрия Гаврилюка до 18 февраля.