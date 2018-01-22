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Происшествия

Появилось видео «Лады» с камерой на месте госномера

22 января 2018, 15:37

Система может измерять скорость не только в стационарном режиме, но и во время движения.

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). В социальных сетях появилось видео с автомобилем «Лада Ларгус», у которого на месте госномера обустроена камера видеофиксации.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что новая система измерений организована на основе радарной технологии «Робот» и располагается на базе автомобиля «Лады Ларгус». Система может измерять скорость не только в стационарном режиме, но и во время движения специальной «Лады». Система также будет фиксировать выезд автомобиля на встречную полосу движения. 


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