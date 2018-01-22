Таможенники пресекли контрабандный ввоз в Россию 13 тонн санкционных грибов

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Сотрудники Псковской таможни пресекли контрабанду 13,1 т санкционных грибов из Польши, сообщает РИА Новости.

Таможенники остановили три автомобиля из Белоруссии для проверки товарных накладных. Согласно документам, груз следовал со склада в Москве на склад в Псковской области. Работники таможни вследствие возникших подозрений в подлинности документов решили провести дополнительную проверку.

При осмотре товара при участии Россельхозназдора выяснилось, что фактической страной происхождения грибов является Польша, то есть продукция запрещена к ввозу в Россию в соответствии с введенными в 2014 году санкциями. Товар был изъят и уничтожен.