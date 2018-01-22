За неделю в Татарстане более 12,5 тысячи человек заразились ОРВИ

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). За неделю с 15 по 21 января в Татарстане более 12 тысяч 693 человек заразилось ОРВИ.

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ, количество заболевших по сравнению с предыдущей отчетной неделей уменьшилось почти на тысячу человек.

В период с 8 по 14 января на территории республики было зафиксировано 13 тысяч 411 случаев заражения. Неделей ранее до уровня эпидемического порога среди населения Татарстана оставалось всего 16,5 процента. На сегодняшний день этот показатель составляет 31,3 процента.