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Общество

Алексей Песошин: «Культура должна вернуться в детство»

22 января 2018, 15:22

Премьер-министр Татарстана отметил приоритетность реализации образовательно-просветительских программ для детей.
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(Казань, 22 января, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня на итоговом заседании коллегии Минкульта РТ Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин обратил особое внимание на работу учреждений культуры с детьми.

«Необходимо обратить особое внимание на поддержку творческих проектов для детской и юношеской аудитории, реализацию образовательно-просветительских программ. Тема детства, создание новых интересных детских произведений должны стать приоритетным направлением деятельности для всех учреждений культуры и творческих союзов. Культура должна вернуться в детство», — сказал Алексей Песошин.

В своем докладе министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин констатировал, что в республике работают 103 детские школы искусств, в которых обучается порядка почти 38 тыс. детей. «Сегодня это не только дополнительное образование, что называется, для души, но и серьезная подготовка детей к будущей профессии музыканта или художника», — отметил он.
 


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