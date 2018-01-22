Алексей Песошин: «Культура должна вернуться в детство»

(Казань, 22 января, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня на итоговом заседании коллегии Минкульта РТ Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин обратил особое внимание на работу учреждений культуры с детьми.

«Необходимо обратить особое внимание на поддержку творческих проектов для детской и юношеской аудитории, реализацию образовательно-просветительских программ. Тема детства, создание новых интересных детских произведений должны стать приоритетным направлением деятельности для всех учреждений культуры и творческих союзов. Культура должна вернуться в детство», — сказал Алексей Песошин.

В своем докладе министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин констатировал, что в республике работают 103 детские школы искусств, в которых обучается порядка почти 38 тыс. детей. «Сегодня это не только дополнительное образование, что называется, для души, но и серьезная подготовка детей к будущей профессии музыканта или художника», — отметил он.

