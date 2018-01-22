Представители азербайджанской и татарской диаспор почтили память жертв трагедии в Баку

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Представители азербайджанской и татарской диаспор по случаю Дня всенародной скорби посетили Аллею героев в Баку. Об этом сообщает Постпредство РТ в Азербайджане.

Прошло 28 лет с трагических дней в истории Азербайджана. Азербайджанский народ ежегодно чтит память жертв трагедии 20 января.

Среди тех, кто побывал в этот скорбный день на Аллее героев, были и прибывшие из Казани представители Региональной общественной организации «Азербайджанская национально-культурная автономия Республики Татарстан "Азербайджан"», а также представители татарской диаспоры Азербайджана.

Они почтили светлую память погибших во время кровавой январской трагедии, прочитали молитвы, а также возложили цветы к их могилам, побывали у мемориала «Вечный огонь».

Представитель татарской диаспоры Азербайджана, заместитель председателя общественного объединения «Татарстан» Эмин Рамазанов подчеркнул, что татары Азербайджана каждый год чтят память отдавших жизни за Родину и посещают Аллею героев.

В Казани азербайджанская диаспора Татарстана ежегодно проводит памятные мероприятия по случаю вошедшего в современную историю Азербайджана как одного из самых трагических дней 20 января — Дня всенародной скорби.

В ночь с 19 на 20 января 1990 года в Баку были введены подразделения Советской Армии, в результате подавления мирной акции протеста 137 человек погибли, 744 получили ранения, 841 человек был незаконно арестован. 20 января объявлен траурным днем в Азербайджане и отмечается как День всенародной скорби.

