Полиция Нижнекамска задержала закладчика полкиллограмма наркотиков

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Полицейские в Нижнекамске задержали закладчика с крупной партией наркотиков, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В отдел наркоконтроля УМВД России по Нижнекамскому району поступила оперативная информация о сбытчике наркотиков бесконтактным способом. Вечером 18 января он был задержан с поличным в подъезде жилого дома на улице Менделеева.

Придосмотре в его сумке полицейские нашли и изъяли два пакета. Экспертиза показала, что содержимое пакетов – синтетическое наркотическое средство PVP, общий вес которого составил 521,2 грамма.

Задержанный – уроженец Оренбургской области, ранее судим за кражи и подделку документов. В сентябре прошлого года стал бесконтактным способом распространять наркотики на территории Челнов, а затем Нижнекамска.

Следственное управление УМВД России по Нижнекамскому району возбудило уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере». Задержанный на время следствия заключен под стражу.