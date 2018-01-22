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«Нефтяник» разгромил «Спутник» в Нижнем Тагиле

22 января 2018, 17:44

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(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Альметьевский хоккейный клуб «Нефтяник» обыграл в Нижнем Тагиле местный «Спутник» с разгромным счетом 1:8. Об этом сообщает пресс-служба татарстанцев.

В первом периоде в ворота «Спутника» влетела одна шайба, автором которой стал Александр Чиглинцев. Во втором отрезке отличился Андрей Демидов, а после него со своими задачами блестяще справились Ленар Мансуров и Алексей Ложкин.

Разгромным для хозяев стала последняя двадцатиминутка, в течение которой в ворота «Спутника» влетело четыре шайбы. Их поочередно «вколотили» Янсонс, Булат Байкеев и капитан «Нефтяника» Хапов. Счет на табло 1:8 установился благодаря Байкееву, оформившему дубль.

23 января «Нефтяник» скрестит клюшки с челябинским «Челметом».


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