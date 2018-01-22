(Казань, 22 января, «Татар-информ»). 42-летний мужчина отравился на пожаре в жилом доме в Бугульме. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Загорелась квартира на третьем этаже пятиэтажного жилого дома на улице Советской. Сообщение о пожаре с пострадавшим поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в Бугульминском районе сегодня в 02.56. На вызов отправились сотрудники пожарно-спасательной части №64, которые преодолели 3 км до места пожара.

На месте одно звено пожарных проникло в трехкомнатную квартиру через дверь на лестничной площадке, другое – через балкон. Через 9 минут после поступления вызова первое звено, открывшее металлическую дверь квартиры специнструментом, обнаружило лежащего в четырех метрах от входа мужчину. Его эвакуировали при помощи спасательного устройства на лестничную площадку. В это время второе звено обнаружило очаг пожара на кухне и через 11 минут после поступления вызова ликвидировало его.

Спасатели передали медикам скорой помощи пострадавшего мужчину. Те доставили его в Бугульминскую ЦРБ. Врачи диагностировали бугульминцу отравление продуктами горения.

В результате пожара огнем поврежден стол, стулья, газовые плита и колонка, а также холодильник. Хозяин квартиры спасен и остался жив.