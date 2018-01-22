Татарстан простился с президентским фотографом Михаилом Козловским

(Казань, 22 января, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Сегодня в казанском Доме актера простились с известным российским фотохудожником Михаилом Козловским. Заслуженный работник культуры Республики Татарстан ушел на 64-м году жизни после продолжительной болезни в ночь с 20 на 21 января. Как рассказывают близкие, Михаил «сгорел» от болезни буквально за три недели.

Он был личным фотографом первого Президента республики Минтимера Шаймиева. В числе его работ известные кадры из политической жизни Татарстана 90-х годов, на его счету не одна фотовыставка, его работы были опубликованы в ряде печатных изданий о жизни и истории Татарстана.

Попрощаться с фотохудожником пришли сотни людей. Среди них родные, коллеги, государственные деятели, представители духовенства, работники культуры и журналисты. Всего через несколько минут после начала панихиды на пьедестале у гроба не осталось свободного места для цветов.

На стенах в зале были развешаны фотоработы Михаила Козловского. На большинстве из них первый Президент Татарстана. В холле все желающие могли взять на память его книгу «Миг откровения».

Козловский начал свою деятельность в качестве фотографа в конце 70-х годов. Его мастерство росло с каждым годом. Работал в газете «Советская Татария», затем ушел в пресс-службу Президента. Его называют летописцем истории Татарстана, мастером своего дела и при этом очень скромным человеком.

Попрощаться с Михаилом Козловским пришел первый заместитель руководителя Аппарата Президента РТ Марат Муратов, который по поручению Президента РТ Рустама Минниханова и первого Президента РТ Минтимера Шаймиева передал родным и близким слова глубочайшей скорби и соболезнования.

«Я думаю, что многие в этом зале счастливы и гордятся тем, что многие моменты их жизни запечатлил этот великий добрый и хороший человек. Те, кто имел возможность прикасаться к его труду, к его работам, перелистывать этот огромнейший архив, который остался у него как наследие», — отметил он.

Председатель Союза журналистов РТ Римма Ратникова в своей речи отметила, что сегодня утреннее совещание в Государственном Совете Фарид Мухаметшин начал со слов о Михаиле Козловском.

«Я помню, в конце 90-х годов, когда я работала в агентстве «Татар-информ», тогда не было еще Интернета, и мы всегда ждали прихода Михаила Козловского, потому что он всегда был рядом с Президентом. Минтимер Шарипович всегда встречался в своих поездках за пределами республики и в других странах с татарской диаспорой, и это были долгожданные снимки, которые больше ни у кого получить было невозможно. У Миши можно было найти любую фотографию», — рассказала Римма Ратникова.

Руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, который также был лично знаком с Козловским, высказал слова соболезнования. «Здесь много было сказано, хороший человек, прекрасный семьянин. Болезнь доконала его. И операция была проведена, и все шло к лучшему, но, к сожалению, сегодня его уже с нами нет. Но он остается в наших сердцах, в нашей памяти. Своей скромностью, своей интеллегентностью, своим профессионализмом он завоевал всеобщее доверие. Наверное, у многих здесь присутствующих половина семейных фотографий — это фотографии Михаила Борисовича», – отметил он.

Главный редактор электронной газеты «Казанские истории» Любовь Агеева много лет была знакома с фотохудожником и называет его своим соавтором.

«В трех томах книги "Республика Татарстан: новейшая история" очень много его снимков. Сегодня говорили о том, что он оставил на фото много мгновений нашей жизни. Все фотографы это делают. Но Миша оставил особые мгновения, можно сказать, исторического значения. Именно он в 1994 году снимал церемонию подписания двустороннего договора с Москвой. Это он снимал высоких гостей, которые к нам приезжали. Мы видели его глазами мир, куда доступ для всех в общем-то чаще всего бывает закрыт», — поделилась Агеева.

Главный редактор «Казанских историй» рассказала о юбилейной выставке Козловского в 2004 году. Она была удивительна тем, что открыла всем Михаила с другой стороны, не только как официального репортера, но и как мастера фотографии. «Я помню, выставка проходила в Национальном музее, и мы увидели совершенно другого Мишу. Многие его коллеги, которые до этого слегка подтрунивали над ним, как над официальным фотографом, тогда открыто говорили, что он – мастер фотографии. Мы увидели мир Мишиными глазами. Конечно, на выставке было много снимков Президента, но это был другой Минтимер Шарипович, не тот, которого мы видели в газетах», — заметила Любовь Агеева.

Особенно трогательными были слова сыновей фотографа. Эмиль и Леонид Козловские поблагодарили всех за поддержку и искренние слова.

«Когда мы узнали, что папа смертельно болен, на следующий день мы супругой узнали, что мы ждем первенца. И я очень рад, что папа дождался появления внука. За один день когда его не стало, мы с супругой связались по скайпу и показали ему внука в последний раз. Он собрал все свои внутренние ресурсы и четко с улыбкой посмотрел на него. Я благодарен семье и Всевышнему за то, что он предоставил мне возможность родиться в этой семье, быть сыном своего отца. Папа задал довольно высокую планку и мне придется, конечно, ей соответствовать», – отметил Леонид Козловский.

Младшая сестра Михаила София Бородова согласилась пообщаться с журналистами. Она была последней, кто застал Козловского при жизни.

«Я знала, что у него много знакомых, но не думала, что настолько много людей придут с ним проститься. Я читала вчера о нем отзывы, и ни один человек не сказал ничего плохого. Он был замечательный брат, всегда старался меня оберегать, и даже если я чуть-чуть заболевала, незначительно, звонил мне по два раза в день. Я не могла представить что он уйдет в 63 года — это чудовищная ошибка», — сказала сестра фотографа.

Михаил Козловский узнал о своей болезни в марте. Ему сделали операцию и провели курс химиотерапии, но болезнь оказалось коварной. Он до последнего боролся и никак не мог смириться со своей судьбой, поделилась София Бородова.