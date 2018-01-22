Федеральные трассы Чувашии и Марий Эл перешли в управление «Волго-Вятскуправтодора»

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Несколько федеральных автодорог Чувашии и Марий Эл с 20 января перешли в управление «Волго-Вятскуправтодора», сообщает пресс-служба организации.

В частности, под контролем «Волго-Вятскуправтодора» теперь находятся такие участки федеральных трасс, как М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа, Р-176 «Вятка» Чебоксары — Йошкар-Ола — Киров — Сыктывкар, А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск — автомобильная дорога М-7 «Волга» и другие.

Ранее в управлении дорожной организации было 1773,111 км дорог в границах республик Татарстан, Марий Эл, Удмуртии и Ульяновской области. Сейчас же подведомственная сеть увеличилась на 145,651 км.

Теперь силами подрядных организаций следить за содержанием и эксплуатацией федеральных дорог, проводить реконструкцию и модернизацию в Чувашии и Марий Эл будет «Волго-Вятскуправтодор».

Участки федеральных дорог Удмуртской Республики переходят в управление «Прикамья».