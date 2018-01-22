Светлаков и Незлобин поменяют ТНТ на СТС

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Уральские шоумены Сергей Светлаков и Александр Незлобин будущим летом перейдут с ТНТ на СТС, сообщают «Ведомости».

Шоумены займутся производством шоу, сериалов и, возможно, позже фильмов. Подробности будущих проектов пока неизвестны.

Комедийный актер и ведущий Александр Незлобин раскрыл подробности ситуации. С 1 июля они со Светлаковым уже будут работать на СТС. Переход будет осуществлен летом, чтобы резко не уходить из проектов ТНТ и выполнить все обязательства перед телеканалом.

Незлобин отметил, что переход является для него выходом из зоны комфорта и творческим взрывом.