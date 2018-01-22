Татарской эстрадой займется экспертный совет

(Казань, 22 января, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Министерство культуры Татарстана подготовило проект экспертно-консультативного совета, который будет работать в структуре ведомства. В его компетенцию войдут вопросы развития и поддержки эстрады республики.

В данный момент разрабатывается положение об этом совете, рассказал сегодня на итоговом заседании коллегии Минкульта РТ его глава Айрат Сибагатуллин. «Проблемами татарской эстрады первого порядка сегодня являются, как правило, средние вокальные данные певцов, отсутствие вокальной школы и культуры и низкое качество репертуара и аранжировок», — отметил он.

Необходимо решить такие задачи, как поддержка молодых композиторов, развитие современных музыкально-компьютерных технологий, а также стратегическое продюсирование, сказал глава Минкульта РТ.

Работа нового совета может послужить примером взаимовыгодного сотрудничества коммерческих компаний, государственных органов и самих исполнителей, подчеркнул министр. При этом идеальным такой союз видится на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП).

