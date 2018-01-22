(Казань, 22 января, «Татар-информ»). В Казани росгвардейцы ПФО отрепетировали свои действия на ЧМ-2018 по футболу. В городе прошли совместные тактико-строевые занятия сотрудников и военнослужащих Приволжского округа Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.

В течение нескольких дней в Казани сотрудники подразделений территориального управления и военнослужащие войсковых частей Приволжского округа Росгвардии отрабатывали учебные задачи по предназначению в различных условиях обстановки и организации взаимодействия между элементами боевого порядка. В занятиях приняли участие курсанты Казанского юридического института МВД России.

Основное внимание было уделено вопросам повышения оперативности в решении поставленных задач и отработке слаженности действий подразделений. На учениях были отработаны совместные действия подразделений по обеспечению общественного порядка во время проведения массовых мероприятий на стадионе «Казань Арена», где летом текущего года состоятся матчи Чемпионата мира по футболу FIFA-2018.

С личным составом провели тренировки по безопасному выходу зрителей из спортивного комплекса, по пресечению групповых нарушений общественного порядка на стадионе и прилегающей территории.

Затем росгвардейцы в лесистой местности отработали действия войсковых частей и спецподразделений по поиску условной вооруженной группы, блокированию участка местности, отработали тактические приемы при проведении специальной операции по противодействию вооруженным преступникам и усилению охраны объекта.

Группа условных террористов была оперативно обнаружена и успешно блокирована в заданном районе.

По итогам занятий врио начальника Управления Росгвардии по РТ полковник Сергей Якушев и командование войсковых частей ВНГ отметили значительное повышение уровня слаженности взаимодействия подразделений.

«Подобные совместные тренировки с участием военнослужащих и сотрудников имеют огромное практическое значение. Они позволяют выявить недостатки, выработать решения по их устранению, а также принять меры по повышению эффективности действий при выполнении поставленных задач», – отметил полковник Якушев.