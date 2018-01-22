Трехлетний ребенок пострадал в аварии на М7 под Елабугой

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Трехлетний ребенок пострадал в аварии на 1030-м км федеральной трассы М7 «Волга» под Елабугой, всего в ДТП пострадали два человека. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

На автодороге столкнулись две легковые иномарки: «Тойота Королла» и «Рено». Сообщение о ДТП с пострадавшими поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в Елабужском районе накануне в 12.56. На вызов отправились сотрудники пожарно-спасательной части №75, которым пришлось преодолеть 16 км до места аварии около села Поспелово.

Спасатели оцепили место ДТП, помогли выбраться пострадавшему 61-летнему водителю «Рено» и вместе с трехлетним пассажиром «Тойоты» передали медикам скорой помощи. Те доставили травмированных в Елабужскую ЦРБ. Затем спасатели отключили аккумуляторы обоих авто, чтобы не допустить возгорания.

В больнице мужчине диагностировали перелом двух ребер, сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. У ребенка – сильный ушиб коленного сустава.