За год в ДРКБ Казани от заболеваний органов дыхания пролечили более 5 тыс. детей

(Казань, 22 января, «Татар-информ», Валерия Белова). За 2017 год в Детской республиканской клинической больнице пролечили 5 тыс. 39 детей с заболеваниями органов дыхания. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал главный врач ДРКБ Рафаэль Шавалиев.

В 2016 году, для сравнения, таких пациентов было 5 тыс. 218. По словам врачей, заболевания органов дыхания остаются на первом месте в структуре детской заболеваемости.

«Где-то пять тысяч детей проходят стационарное лечение в ДРКБ в течение года. В клинике ДРКБ в отделении пульмонологии находятся как среднетяжелые, так и тяжелые пациенты», – добавил заведующий пульмонологией ДРКБ Ильдар Зиннатуллин.

Около десяти процентов из пролеченных 5 тыс. детей не делают прививки, потому что родители написали отказы.

«Процентов десять, есть еще группа детей, у которых медотвод. То есть по медицинским показаниям мы не можем вакцинировать их. И здесь работает иммунологическая комиссия, по каждому ребенку мы ведем статистику. Если говорить о детях, которые находятся в трудной жизненной ситуации, то с заболеваниями органов дыхания у нас пять — шесть процентов», — сказал Рафаэль Шавалиев.