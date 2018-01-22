Гидрометцентр РТ: Снегопады в Татарстане продлятся три дня

(Казань, 22 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Татарстан находится под влиянием активных фронтальных разделов циклона, который поднимается с Черного моря на Верхнюю Волгу. Снегопады по республике возможны еще в течение трех суток, сообщили ИА «Татар-информ» в Гидрометцентре РТ.

«В республике наблюдается сейчас снег, метели с существенным ухудшением видимости, сильный ветер порывами до 18 м/с, на дорогах образовались снежные заносы. С начала января в республике выпало от 9 до 20 мм осадков в виде снега, что соответствует местами от 27 до 73 процентов нормы осадков этого месяца. В Казани выпало 18 мм осадков, или 53 процента месячной нормы», — сообщила начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра РТ Ирина Трущина.

В ближайшие трое суток на территории республики временами будет идти снег, ночью с 23-го на 24 января местами сильный. 23 января также в отдельных районах прогнозируются метель, ветер порывами до 15 м/с, на дорогах местами снежные заносы. Температура 23 января в течение суток составит 8 — 13 градусов мороза. 24 и 25 января ночью температура воздуха понизится до 10 — 16 градусов, днем 24 января ожидается от 6 до 11 градусов мороза, 25 января — 9 — 14 градусов мороза.

В конце рабочей недели и в выходные дни, согласно предварительному прогнозу, республика окажется под воздействием гребня сибирского антициклона. Рост атмосферного давления приведет к размыванию облачности, осадки прекратятся, а температура существенно понизится — до 20 градусов мороза и ниже.

