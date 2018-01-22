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Экономика и финансы

Украина должна Международному валютному фонду более 12 млрд долларов

22 января 2018, 14:16

Активы НБУ составляют 18,8 млрд долл., а общий размер обязательств достигает 9,1 млрд долл., сказал зампредседателя НБУ.
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(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Украина задолжала Международному валютному фонду (МВФ) более 12 млрд долларов. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на заместителя председателя Национального банка Украины (НБУ) Олега Чури.

«Обязательства Нацбанка перед МВФ составляют 7,2 млрд долл., а обязательства Министерства финансов перед МВФ — 4,9 млрд долл. В общем 12,1 млрд долл.», — цитирует Чури агентство УНН.

Активы НБУ составляют 18,8 млрд долл., а общий размер обязательств достигает 9,1 млрд долл., сказал Чури. Они включают в себя кредиты МВФ и займы у других кредиторов.

Собственные средства НБУ в иностранной валюте составляют почти 9,7 млрд долл., говорится в сообщении информагентства.


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