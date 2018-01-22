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Политика

Назарбаев рассказал Путину о встрече с Трампом

22 января 2018, 14:04

На основании услышанного Путин обсудил с Назарбаевым ситуацию в Афганистане, Сирии, на Корейском полуострове и Украине.
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(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Сегодня Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев позвонил Президенту РФ Владимиру Путину, чтобы рассказать о своей встрече с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

На основании услышанного Путин обсудил с Назарбаевым ситуацию в Афганистане, Сирии, а также проблему на Корейском полуострове и кризис на Украине.

Ранее Президент Казахстана после общения с Президентом США в Белом доме оценил уровень отношений между Россией и Соединенными Штатами. Назарбаев сказал, что политические отношения двух стран «ушли на ноль».

В ходе визита Назарбаева в США Казахстан заключил контракты с американскими компаниями на 2,5 млрд долларов.


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