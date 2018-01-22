Назарбаев рассказал Путину о встрече с Трампом

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Сегодня Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев позвонил Президенту РФ Владимиру Путину, чтобы рассказать о своей встрече с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

На основании услышанного Путин обсудил с Назарбаевым ситуацию в Афганистане, Сирии, а также проблему на Корейском полуострове и кризис на Украине.

Ранее Президент Казахстана после общения с Президентом США в Белом доме оценил уровень отношений между Россией и Соединенными Штатами. Назарбаев сказал, что политические отношения двух стран «ушли на ноль».

В ходе визита Назарбаева в США Казахстан заключил контракты с американскими компаниями на 2,5 млрд долларов.