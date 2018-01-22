Изменения в закон РТ о стандартах оплаты жилого помещения вынесли на обсуждение

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Для общественного обсуждения на портале «Открытый Татарстан» размещен законопроект «О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Татарстан "О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в РТ"».

Проект закона разработан по результатам анализа законов Республики Татарстан, проведенного в рамках работы Комиссии Государственного Совета по мониторингу законодательства и правоприменительной практики. Его автор – депутат республиканского парламента Марат Галеев.

Законопроект направлен на уточнение отдельных понятий, применяемых в Законе РТ от 30 декабря 2005 года «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в Республике Татарстан».

В соответствии с ч. 1 ст. 154 Жилищного кодекса РФ структура платы за жилое помещение и коммунальные услуги включает в себя плату за пользование жилым помещением (плата за наем), плату за содержание жилого помещения и плату за коммунальные услуги.

Федеральным законом от 29 июня 2015 года «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» внесены изменения в отдельные положения Жилищного кодекса РФ, направленные в том числе на уточнение состава платы за содержание жилого помещения. В связи с этими изменениями из понятия «содержание и ремонт жилого помещения» исключены слова «и ремонт».

Федеральным законом от 29 декабря 2014 года внесены, в частности, изменения в терминологию, применяемую в области обращения с отходами. Согласно изменениям, термин «твердые бытовые отходы (ТБО)» заменен на «твердые коммунальные отходы (ТКО)».

Эти изменения в федеральном законодательстве учтены в законопроекте.

Представить комментарии к документу можно до 31 января.