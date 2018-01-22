На пяти площадках Альметьевска состоялась «Зимняя культурная среда»

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Мероприятия в рамках проекта «Зимняя культурная среда» в Альметьевске состоялись 20 января на пяти площадках города, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.



В городском парке имени 60-летия нефти Татарстана прошла развлекательная программа для всей семьи «Зимние узоры». Каждый участник не только играл, отгадывал загадки и танцевал, но и соревновался в ловкости, быстроте и умениях.



В сквере имени 60-летия Альметьевска царила танцевальная атмосфера. На этой площадке зрители участвовали в мастер-классе по твистингу. Также для них организаторы представили анимационную программу «Прыгай, пой, танцуй, играй».



Сказку «Приключения веселых гномов» показали на площадке около центрального здания ПАО «Татнефть», а на площадке перед клубом «Мегаполис» представили постановку о снежной корове.



На центральном катке на площади Нефтяников развернулась дискотека «Елка Party». Ее провели ди-Джей Саня Experiment и Игорь Тимофеев.



Самые активные участники на каждой площадке получили сладкие призы.