В Бугульме парень угнал автомобиль у 18-летней девушки

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). В Бугульме росгвардейцы задержали 24-летнего автоугонщика, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Татарстану.

Ночью на улице Тургенева наряд ОВО заметил, что по дороге движется «Лада» 12-й модели с выключенными фарами. Когда росгвардейцы попытались остановить авто, водитель прибавил скорость и попытался скрыться, но заехал в сугроб. Он покинул машину и пустился бежать, однако его удалось задержать.

Вскоре выяснилось, что автомобиль парень угнал из частного сектора, воспользовавшись беспечностью 18-летней хозяйки, которая оставила его открытым.

Парня доставили в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении дела по статье «Угон».