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Происшествия

В Бугульме парень угнал автомобиль у 18-летней девушки

22 января 2018, 13:47

Молодой человек попытался скрыться от патрульных, но угодил в ДТП.
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(Казань, 22 января, «Татар-информ»). В Бугульме росгвардейцы задержали 24-летнего автоугонщика, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Татарстану.

Ночью на улице Тургенева наряд ОВО заметил, что по дороге движется «Лада» 12-й модели с выключенными фарами. Когда росгвардейцы попытались остановить авто, водитель прибавил скорость и попытался скрыться, но заехал в сугроб. Он покинул машину и пустился бежать, однако его удалось задержать.

Вскоре выяснилось, что автомобиль парень угнал из частного сектора, воспользовавшись беспечностью 18-летней хозяйки, которая оставила его открытым.

Парня доставили в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении дела по статье «Угон».


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