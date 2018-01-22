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Культура

Челнинские преподаватели создадут Союз театральных школ России

22 января 2018, 19:30

На Первый Всероссийский форум театральных школ «Территория творчества» съехались специалисты из 26 регионов страны.

(Набережные Челны, 22 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Преподаватели театральной школы Набережных Челнов приняли участие в создании Союза театральных школ России, сообщили в Управлении культуры исполкома Автограда.

 

Челнинская делегация, состоящая из преподавателей Детской школы театрального искусства, приняла участие на Первом всероссийиском форуме театральных школ и театральных отделений школ искусств «Территория творчества» в Екатеринбурге.

В эти дни на Урал прибыли специалисты в области культуры из 26 регионов России, чтобы обсудить актуальные проблемы в области современного театрального образования. Результатом работы форума стало решение о создании Союза театральных школ России.

 

Председатель Союза театральных деятелей России, народный артист РСФСР Александр Калягин в своем видеообращении пожелал успехов новому Союзу и обещал помогать его работе.


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