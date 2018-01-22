Челнинские преподаватели создадут Союз театральных школ России

(Набережные Челны, 22 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Преподаватели театральной школы Набережных Челнов приняли участие в создании Союза театральных школ России, сообщили в Управлении культуры исполкома Автограда.

Челнинская делегация, состоящая из преподавателей Детской школы театрального искусства, приняла участие на Первом всероссийиском форуме театральных школ и театральных отделений школ искусств «Территория творчества» в Екатеринбурге.

В эти дни на Урал прибыли специалисты в области культуры из 26 регионов России, чтобы обсудить актуальные проблемы в области современного театрального образования. Результатом работы форума стало решение о создании Союза театральных школ России.

Председатель Союза театральных деятелей России, народный артист РСФСР Александр Калягин в своем видеообращении пожелал успехов новому Союзу и обещал помогать его работе.