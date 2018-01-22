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Экономика и финансы

«Росатом» планирует строить АЭС в Кувейте

22 января 2018, 14:36

Россия заинтересована в поставках сжиженного природного газа в Кувейт, сообщил глава Минэнерго.
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(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Госкорпорация «Росатом» и Кувейт начали переговоры о строительстве в этой стране атомной электростанции (АЭС), сообщает ТАСС со ссылкой на министра энергетики РФ Александра Новака.

«С кувейтскими партнерами у нас тоже есть большое количество направлений перспективных, в том числе кувейтские коллеги планируют построить атомную электростанцию. Сейчас ведутся соответствующие переговоры. Подана заявка со стороны "Росатома"», — сказал министр в интервью телеканалу «Россия 24».

Россия хочет развивать и другие направления сотрудничества в энергетике, например, в поставках сжиженного природного газа, добавил Новак.

Ранее Александр Новак сообщил, что «Росатом» заинтересован в строительстве реакторов в Саудовской Аравии.

«Росатом» и Минэнерго Саудовской Аравии подписали 5 октября 2017 года в Москве программу сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях.


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