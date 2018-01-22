Жители Татарстана открыли для себя Сингапур, Ирландию и Новую Зеландию

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Tele2 подвела итоги роуминговой активности абонентов в период с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года. В новогодние праздники клиенты компании из Татарстана выезжали за рубеж в 1,3 раза чаще, чем годом ранее. Всего в эти дни они посетили 75 стран.

По сравнению с прошлым годом количество абонентов оператора, которые пользовались услугами связи за пределами России, выросло на 21 процент. Традиционно наиболее популярными направлениями зарубежного отдыха стали Таиланд, ОАЭ, Белоруссия и Чехия. Всего на каникулах клиенты Tele2 пользовались услугами связи в 75 странах. Среди новых направлений поездок – Сингапур, Ирландия, Новая Зеландия, Дания, Катар, Перу и Тунис. Объем интернет-трафика в заграничных путешествиях вырос в 16 раз. В поездках по России каждый абонент использовал в 3,5 раза больше трафика, чем год назад. Поздравлений по голосовой связи путешествующие по стране получили на 18 процентов больше, чем в прошлом году.

В целом по стране число клиентов оператора, выехавших на новогодние праздники за пределы России, осталось на уровне прошлого года. Самыми мобильными оказались москвичи, петербуржцы и челябинцы, вместе посетившие 156 стран. В экзотические страны чаще всего отправлялись абоненты Tele2 из столицы, Ленинградской и Калининградской областей.

Треть всех выехавших на новогодние праздники абонентов Tele2 посетили Белоруссию и Финляндию. Третье место в рейтинге популярных направлений занял Таиланд – количество посетивших эту страну клиентов оператора по сравнению с прошлым годом выросло на 83 процента. В десятку стран, где побывали абоненты Tele2 в праздники, также вошли Казахстан, Украина, Эстония, Польша, Чехия, Германия и Испания. Традиционный туристический поток в Турцию в этом году снизился на 38 процентов, и она потеряла шесть позиций в рейтинге, заняв 14-е место.

В международном роуминге клиенты Tele2 звонкам и SMS предпочли общение в Сети: общий объем передачи данных за границей удвоился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Примерно 70 процентов всего трафика абоненты скачали в ОАЭ и Таиланде. Активнее всего мобильным Интернетом в новогодних путешествиях пользовались абоненты Tele2 из Москвы, Великого Новгорода и Санкт-Петербурга – на них пришлось более половины всего зарубежного интернет-трафика.

Голосовой трафик абонентов Tele2, путешествовавших по России с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, увеличился по сравнению с прошлым годом на 45 процентов. Самыми общительными оказались абоненты оператора из Московского региона – в эти праздники они говорили в два раза больше. Следом в рейтинге идут жители Ханты-Мансийска, Салехарда, Санкт-Петербурга и Воронежа – их голосовая активность в среднем возросла на 20 процентов.

Количество иностранцев, зарегистрировавшихся в сети Tele2 в период новогодних каникул, увеличилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший приток абонентов был из США, Украины, Китая, Эстонии и Казахстана – на долю этих стран пришлось около 70 процентов всех гостей. Самыми популярными городами для посещения стали Москва и Санкт-Петербург, а также Челябинск, Белгород и Иркутск.

Роуминговая активность иностранных гостей продемонстрировала рост по всем показателям. Так, число проговоренных минут увеличилось по сравнению с прошлым годом почти в 2,5 раза. Чаще гости страны стали отправлять текстовые сообщения – этот показатель удвоился. Однако самым популярным способом связи с родными и близкими стал мобильный Интернет. Трафик в период новогодних каникул превысил показатель аналогичного периода прошлого года в пять раз.

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам III квартала 2017 года абонентская база компании составила 40,3 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.