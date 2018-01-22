Роналду нелестно отозвался о спортивных качествах Месси

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Португальский футболист, выступающий за испанский клуб «Реал Мадрид» и сборную Португалии, Криштиану Роналду нелестно отозвался о спортивных качествах коллеги из «Барселоны» Лионеля Месси. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Marca.

Роналду позволил себе негативный комментарий перед встречей 20-го тура испанской Примеры с «Депортиво».

По традиции перед матчем на поле игроков выводили мальчики. Один из них, обращаясь к звезде мирового футбола, сказал: «Для меня ты лучший в мире, а Месси…» Роналду не дослушал фразу и закончил ее сам: «А Месси — плохой футболист».

Игра заквершилась в пользу «Реала», который «наколотил» в ворота соперника семь мячей, два из которых забил Роналду. «Депортиво» ответило лишь одним голом. В этой игре португалец сильно пострадал – ему разбили лицо после неудачных действий соперника.