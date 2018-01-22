Россияне стали чаще приобретать кредитные карты

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). В 2017 году в России было выдано более 6 млн кредитных карт, что на 52 процента больше прошлогодних показателей, пишет «Коммерсантъ».

По данным бюро кредитных историй «Эквифакса», значительно возросла выдача карт с высокими лимитами (от 100 тыс. руб.), – банки выдали их почти на 70 процентов больше, чем год назад.

Эксперты «Эквифакса» объясняют повышенный интерес граждан к кредитным картам более привлекательными бонусными предложениями, увеличением кэшбэка и длительности беспроцентного периода использования.

Количество новых выданных карт составило 6,87 млн, что на 52,6 процента больше показателя предыдущего года, отметили специалисты Национального бюро кредитных историй.