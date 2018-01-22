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Ансамбль «Красота» большим концертом отпраздновал в Нижнекамске юбилей

22 января 2018, 22:32 , Фото: e-nkama.ru

Ансамбль «Красота» большим концертом отпраздновал в Нижнекамске юбилей Коллектив под руководством Светланы Патрикеевой исполнил русские и казачьи народные песни и продемонстрировал красочные костюмы.
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(Казань, 22 января, «Татар-информ»). В Нижнекамске состоялся юбилейный концерт народного коллектива «Красота», сообщается на сайте Нижнекамского района.

Ансамбль под руководством Светланы Патрикеевой исполнил русские и казачьи народные песни и продемонстрировал красочные костюмы. Они стали самым большим и радостным подарком для коллектива. Их сшили швеи Нижнекамского русского общества на средства гранта, выигранного в республиканском конкурсе.

Зрительный зал встречал артистов тепло и подпевал знакомые песни, в которых рассказывалось о любви. С первых минут не смолкали аплодисменты.

Также на вечере выступили танцевальные коллективы: «Второе дыхание», «Аллегро», «Мирас», «Тулпар». Танцоры с неповторимой энергетикой разыгрывали мини-спектакли в сопровождении ансамбля «Красота».


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