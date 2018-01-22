Ансамбль «Красота» большим концертом отпраздновал в Нижнекамске юбилей

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). В Нижнекамске состоялся юбилейный концерт народного коллектива «Красота», сообщается на сайте Нижнекамского района.

Ансамбль под руководством Светланы Патрикеевой исполнил русские и казачьи народные песни и продемонстрировал красочные костюмы. Они стали самым большим и радостным подарком для коллектива. Их сшили швеи Нижнекамского русского общества на средства гранта, выигранного в республиканском конкурсе.

Зрительный зал встречал артистов тепло и подпевал знакомые песни, в которых рассказывалось о любви. С первых минут не смолкали аплодисменты.

Также на вечере выступили танцевальные коллективы: «Второе дыхание», «Аллегро», «Мирас», «Тулпар». Танцоры с неповторимой энергетикой разыгрывали мини-спектакли в сопровождении ансамбля «Красота».