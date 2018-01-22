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Экономика и финансы

ЦБ приостановил лицензию страховой компании «АСКО»

22 января 2018, 15:04

Для продолжения работы «АСКО» должна устранить нарушения в течение 10 дней.
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(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Банк России приостановил действие лицензии страховой компании «АСКО». Информация об этом размещена на сайте российского регулятора.

Лицензия «АСКО» была заморожена из-за неисполнения декабрьского предписания Центробанка. Страховая фирма может вернуть лицензию, если в течение 10 дней устранит нарушения, говорится в сообщении ЦБ РФ.

«Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня размещения настоящего приказа на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет», – отмечено в сообщении на сайте Банка России.

Характер нарушений со стороны «АСКО» в документе не уточняется.


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