ЦБ приостановил лицензию страховой компании «АСКО»

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Банк России приостановил действие лицензии страховой компании «АСКО». Информация об этом размещена на сайте российского регулятора.

Лицензия «АСКО» была заморожена из-за неисполнения декабрьского предписания Центробанка. Страховая фирма может вернуть лицензию, если в течение 10 дней устранит нарушения, говорится в сообщении ЦБ РФ.

«Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня размещения настоящего приказа на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет», – отмечено в сообщении на сайте Банка России.

Характер нарушений со стороны «АСКО» в документе не уточняется.