На конкурсе в Набережных Челнах представили стихи Тукая на английском

(Набережные Челны, 22 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах на конкурсе «Народа каждого язык прекрасен и велик» читали стихи татарского поэта Габдуллы Тукая на английском языке. Других авторов декламировали на турецком и урду, сообщили в Управлении культуры исполкома Автограда.

В конкурсе приняли участие 50 учащихся 5 – 8-х классов. Автором и главным координатором проекта стала руководитель клуба любителей армянской культуры «Наири» Вардуи Егиазарян.

В состав жюри вошли преподаватели воскресных школ национальных общин города. По итогам стихотворного состязания жюри отметило оригинальность и высокое мастерство чтецов.

В этом году один из участников прочитал известное стихотворение татарского поэта Габдуллы Тукая «Родной язык» на английском языке. Со сцены звучали стихи на армянском, азербайджанском, русском, татарском, украинском, чувашском, удмуртском, немецком языках. Впервые прозвучали стихи на турецком и урду.

В финал вышли 11 участников. В феврале состоится торжественный концерт ко Дню родного языка, где будут объявлены и награждены победители.