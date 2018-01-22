Шестерым татарстанцам разрешат признаться в любви на всю Казань

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Шестерым татарстанцам, которые выиграют конкурс от «Казань-Арены», посчастливится признаться в любви на весь город. Ролик с признанием будет транслироваться на медиафасаде стадиона в День святого Валентина.

По информации пресс-службы Kazan-Arena, свои заявки на конкурс под названием «Kazan Arena Valentine’s Day» жители Татарстана могут присылать до 28 января. «Немое» видео не должно быть длиннее 15 секунд, в нем должна быть отражена идея романтического признания в любви.

«Открой свои чувства на медиафасаде “Казань-Арены”», – призывают организаторы.

Шесть лучших претендентов примут участие в съемке с профессионалами на стадионе.