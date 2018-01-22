Долг челнинского «Электротранспорта» за лизинг городских автобусов достиг 365 млн рублей

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). «КАМАЗ-Лизинг» добивается не изъятия лизинговых автобусов, а выплаты долгов. Для этого предприятие подало пять исков в Татарстанский арбитраж. Об этом журналистам ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе челнинского автогиганта.

В Сети появилась информация о намерении лизиноговой «дочки» «КАМАЗа» изъять более ста автобусов у автотранспортных предприятий-должников. На сайте арбитражного суда республики числятся сразу 5 разбирательств по этой теме.

Самые крупные претензии оказались к челнинскому МУП «Электротранспорт». Предприятие задолжало более 365 млн рублей, указано в картотеке суда. Там же присутствует упоминание о возврате 190 арендованных автобусов по двум договорам аренды.

Аналогичные иски предъявлены и должникам из других регионов — Министерству строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана (долг около 17 млн рублей), фирме «КЭАгро» из Омской области (задолженность более 11 млн рублей), иркутской компании «Сибпрофстрой» (на 646 тыс. рублей), а также уфимскому ГУП «Башавтотранс» (претензии на 764 тыс. рублей). В каждом из этих исков также присутствуют строки о возврате арендованных автобусов.

Тем не менее, изъятие автобусов не является целью этих разбирательств, отметил глава Департамента информационной политики «КАМАЗа» Олег Афанасьев.

«В соответствии с российским законодательством мы обязаны взыскивать через суд возникшие перед нами задолженности. Потому что мы несем за это ответственность в соответствии с налоговым и другим законодательством. Но это не значит, что мы будем изымать автобусы», — подчеркнул Афанасьев.

Он добавил, что требование расторжения договора лизинга и возврата автобусов — одна из необходимых по закону форм взаимодействия с должниками. Предприятие просто намерено добиться выплат. Это его обязанность, заметил представитель «КАМАЗа».

Он отдельно прокомментировал ситуацию в Набережных Челнах.

«У нас с городом абсолютно конструктивные отношения в этом вопросе. Город идет нам навстречу и по мере возможности гасит задолженность. Мы совместно работаем над этим вопросом», — заключил Олег Афанасьев.