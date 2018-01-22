Роспотребнадзор предостерег россиян от поездок в Баварию из-за вспышки коклюша

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). В северо-западных и южных землях Германии, в частности, в Баварии, был зафиксирован рост заболеваемости коклюшем. Сегодня на официальном интернет-ресурсе Роспотребнадзора было опубликовано официальное предостережение российским туристам, запланировавшим отдых в Европе.

За последние четыре года рост заболеваемости коклюшем в Баварии составил 29 процентов. По информации Министерства здравоохранения и безопасности продовольствия Баварии, такой рост заболеваемости опасной инфекцией спровоцирован отказом местных жителей от вакцинации.