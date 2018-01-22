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Здоровье и среда

Роспотребнадзор предостерег россиян от поездок в Баварию из-за вспышки коклюша

22 января 2018, 13:22

По информации Минздрава немецкого региона, рост заболеваемости опасной инфекцией спровоцирован отказом местных жителей от вакцинации.
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(Казань, 22 января, «Татар-информ»). В северо-западных и южных землях Германии, в частности, в Баварии, был зафиксирован рост заболеваемости коклюшем. Сегодня на официальном интернет-ресурсе Роспотребнадзора было опубликовано официальное предостережение российским туристам, запланировавшим отдых в Европе.

За последние четыре года рост заболеваемости коклюшем в Баварии составил 29 процентов. По информации Министерства здравоохранения и безопасности продовольствия Баварии, такой рост заболеваемости опасной инфекцией спровоцирован отказом местных жителей от вакцинации.


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