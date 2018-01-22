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В филиале казанского Музея соцбыта в Петербурге открылась экспозиция о Высоцком

22 января 2018, 13:30 , Фото: Музей социалистического быта

В филиале казанского Музея соцбыта в Петербурге открылась экспозиция о Высоцком Гости музея смогут послушать любую из виниловых пластинок или кассет с голосом Высоцкого, имеющихся в музейных фондах.
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(Казань, 22 января, «Татар-информ»). В филиале Музея соцбыта в Санкт-Петербурге сегодня открылась выставка, посвященная поэту и артисту Владимиру Высоцкому, сообщает пресс-служба музея.

Экспозиция включает предметы, которые на бытовом уровне отражали народную любовь к поэту и артисту. Среди них – катушки для магнитофонов, самиздатовские сборники стихов и тетради, исписанные от руки стихами.

Известный фотограф и друг Высоцкого Валерий Плотников представил для выставки авторские фотографии из своей личной коллекции. Помимо профессиональных снимков, в экспозицию вошли фотографии и самодельные портреты Высоцкого, изготовленные в разнообразных техниках, самодельные значки, бюсты и просто мелкие и наивные сувениры.

Гости музея также смогут послушать любую из виниловых пластинок или кассет с голосом Высоцкого, имеющихся в музейных фондах.


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